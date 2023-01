Trairão- Motorista é preso pela PRF na BR-163 transportando mais de 200 comprimidos de ‘rebite’

Homem foi preso pela PRF com rebite na BR-163 — Foto: Divulgação/PRF

Motorista é preso pela PRF na BR-163 transportando mais de 200 comprimidos de ‘rebite’

De acordo com informações da PRF, drogas estavam escondidas no meio das roupas do motorista que foi abordado no km 636.

Um homem foi preso ao ser flagrado transportando mais de 200 comprimidos de nobésio extra forte, popularmente conhecido como ‘rebite’, na BR-163. A abordagem foi feita por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com informações da PRF, o veículo de transporte de carga foi abordado no KM 636 no município de Trairão. Durante a fiscalização, os agentes questionaram se o motorista portava drogas e ele negou veementemente.

Posteriormente, durante as buscas no interior do veículo, os policiais encontraram 211 comprimidos de “rebite” que estavam escondidos no meio das roupas do motorista.

A equipe conduziu a substância apreendida e o autor à Delegacia de Polícia Civil de Trairão, onde o caso foi registrado para os procedimentos.

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/01/2023/09:38:18

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...