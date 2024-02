Acidente na BR-163 nesta quinta-feira em Guarantã do Norte-Mato Grosso; Vídeo

O acidente envolvendo as 3 carretas, sendo duas carretas rodo trem e uma boiadeiro, aconteceu por volta das 10:30 da manhã desta quinta-feira na BR 163, saída de Guarantã do Norte sentido à Cidade de Matupá.

Segundo informações, a guarnição de bombeiros foi acionada via 193 para atendimento de sinistro de trânsito, onde, segundo informações colhidas, três carretas teriam colidido entre si.

Chegando ao local, os bombeiros militares observaram que dois dos três motoristas estavam bem, orientados, lúcidos e com os sinais vitais preservados, e encontravam-se fora das carretas, sendo que A.B.L.J. 40 anos, queixou-se de sentir, estilhaços de vidros nos olhos, assim, o mesmo foi encaminhado ao hospital para cuidados hospitalares.

o terceiro motorista, N.L.O, 54 anos, ainda estava dentro da cabine da carreta, lúcido, orientado, queixou-se de dor no peito e dor nas costas, onde também apresentou escoriações em membros inferiores.

Foi realizada a estabilização e a remoção da vítima do interior da cabine do caminhão, onde, posteriormente, o mesmo foi encaminhado ao hospital municipal para cuidados médicos. V.L.F recusou atendimento da guarnição de bombeiros.

Segundo informações, o freio da carreta do senhor N.L.O, que ia sentido Pará, teria acabado.

O mesmo tentou usar o freio motor, porém sem sucesso. Nesse movimento, o mesmo veio a colidir frontalmente com V.L.F.

A via Brasil e a polícia rodoviária federal foram acionadas, para segurança da via e, bem como, providências.

Fonte: Ademir Junior \ NBM GUARANTÃ DO NORTE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/02/2024/12:13:35

