Assassino de funcionária do MEC é ‘maníaco em série’

Por:Redação Integrada de O Liberal com informações do G1

O suspeito permaneceu calado diante de provas e inícios do crime, como as imagens das câmeras de segurança em aparece o carro dele.

Abuso sexual contra uma jovem de 23 anos. Ela pulou do carro em movimento para evitar ser estuprada. Carro usado pelo suspeito para atrair vítimas (Polícia Civil do DF/Divulgação)

Com a divulgação da imagem do suspeito, três jovens, de 18, 21 e 23 anos, acusaram Marinésio, em depoimento à Polícia Civil, como autor de violência contra elas.

