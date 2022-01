Acidente no Pará deixa 13 pessoas feridas nesta terça-feira

O ônibus tombou na madrugada desta terça, a cerca de 10 km do centro de Jacundá (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Ônibus da empresa Boa Esperança seguia de Belém a Redenção, por volta das 5h, quando o motorista perdeu o controle do veículo

Um acidente de trânsito deixou pelo menos 13 pessoas feridas na madrugada desta terça-feira (25), na rodovia PA-15, sudeste do Pará. Um ônibus da empresa Boa Esperança saiu de Belém e seguia em direção a Redenção, quando tombou no território da cidade de Jacundá. O veículo estava lotado. Passageiros apontam imprudência do motorista em uma tentativa de ultrapassagem. As informações são do O Liberal

Por volta das 5h, o ônibus passava pela localidade de Três Bueiros, próximo do centro de Jacundá. Nos primeiros levantamentos de policiais civis e militares que atenderam à ocorrência, passageiros relataram que o motorista tentou fazer uma ultrapassagem e perdeu o controle. O ônibus tombou e deixou os passageiros, incluindo um bebê de seis meses, ferido.

A princípio, ninguém se machucou gravemente e todos foram socorridos para cuidados médicos no Hospital Municipal Maria Cecília, em Jacundá. A empresa garante que todos os feridos estão recebendo atendimento médico e assistência pessoal. Os demais passageiros seguiram viagem em outro veículo.

Jornal Folha do Progresso em 25/01/2022/16:26:55

