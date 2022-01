Policial militar é executado por quatro homens, no Pará

O cabo Milton Carlos foi brutalmente executado quando chegava em casa O cabo Milton Carlos foi brutalmente executado quando chegava em casa (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

O cabo Milton Carlos estava chegando em casa quando foi atacado e teve a arma roubada

O cabo Milton Carlos, da Polícia Militar do Pará, foi assassinado por quatro homens em Bragança, nordeste do estado, no final da manhã desta terça-feira (25/01). Ele estava chegando em casa, estacionando a moto dele, quando um carro modelo Ford Fiesta preto para perto dele. O bando desce do veículo já atirando e seguem fazendo vários disparos, mesmo após a vítima estar no chão. A arma do PM é roubada e o grupo de bandidos foge em seguida.

Câmeras de segurança registraram toda a ação, o que pode ajudar na identificação dos assassinos e do veículo usado. Policiais civis e militares já estão em diligências para prender os criminosos e recuperar as armas usadas e a arma funcional do cabo, que foi roubada.

Jornal Folha do Progresso em 25/01/2022/16:20:06

