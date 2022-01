Acha que foi mal no vestibular? Confira dicas do que fazer pós-provas

Professa lista caminhos para lidar com a frustração

Com acesso aos gabaritos das provas para conferência extraoficial do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – maior vestibular do país –, muitos estudantes já começam a pensar no que fazer após a divulgação oficial das notas. A ansiedade, no entanto, já se faz presente entre aquelas que acreditam não terem conquistado pontuação suficiente para entrar no ensino superior.

O desempenho em processos seletivos do tipo é levado a sério por muitos estudantes que querem começar uma faculdade, sobretudo nas universidades públicas que, no Brasil, não cobram pagamento de mensalidades. Independentemente do resultado, é importante ficar atento a outras formas de ingressar na graduação sem a nota do Enem.

A professora de redação Letícia Flores, do Stoodi, listou algumas dicas importantes para os vestibulandos seguirem caso não tenham o rendimento esperado nos vestibulares. Confira!

Não é o fim da linha

Em primeiro lugar, lembre-se que você não é um número! Ser ou não aprovada(o) no vestibular não significa que você seja melhor do que ninguém, muito menos é o fim da linha. Existe um mundo de possibilidades para você.

Relembre e escreva suas metas

Escreva suas próximas metas pessoais que não dependam do resultado dos vestibulares e as mantenha em um lugar visível.

Faça um curso técnico ou livre

Com um tempo maior, você pode buscar por cursos técnicos e livres para enriquecer ainda mais o seu currículo e se aperfeiçoar na profissão que pretende seguir. Além disso, fazer atividades na área desejada te ajuda nos estudos e pode aumentar ainda mais sua motivação para mais um ano.

Verifique opções de vestibular ao longo do ano

Outra opção é buscar por oportunidades ao longo do ano. Existem os vestibulares aplicados de forma on-line e até mesmo os agendados, que não têm data específica para acontecer. Verifique a possibilidade nas instituições de ensino em que você gostaria de ingressar e não perca tempo.

Realize trabalhos voluntários

Além de aumentar a sua autoestima, o trabalho voluntário te ajuda no desenvolvimento de novas habilidades e te faz conhecer histórias de pessoas que passaram por situações mais desafiadoras do que as suas, trazendo muito aprendizado.

Não desista!

E por último, a dica mais importante: não desista! Você não é o único nem o primeiro a não ter passado no vestibular. Com certeza você é capaz de se organizar novamente e encarar mais uma vez esse desafio. Use isso como experiência e se mantenha motivado para ser bem-sucedido na próxima tentativa.

Bolsas de estudo para faculdade

Programas de inclusão educacional de iniciativas privadas oferecem bolsas de estudo para cursos de graduação presencial e a distância com descontos de até 70% nas mensalidades. É possível encontrar bolsas ao longo de todo o ano sem usar a nota do Enem. Por não ser financiamento, não é preciso pagar nenhum valor após a conclusão do curso.

