IBGE adia início do Censo 2022 de 1º de junho para 1º de agosto

O Censo deveria ter sido realizado em 2020, já que é feito de 10 em 10 anos, mas foi sendo adiado por falta de verba e pela pandemia do covid-19. Para a realização do levantamento este ano, foi aprovado e sancionado um orçamento de R$ 2,3 bilhões.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a coleta da pesquisa para o Censo Demográfico 2022 vai começar em 1º de agosto, e não mais em 1º de junho, como estava previsto. O motivo foi a troca da banca responsável pela organização do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de 183.021 recenseadores e 23.870 agentes censitários. As informações são da Agência Estado.

