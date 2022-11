Acidente resulta na morte de família inteira no Pará

Veículo ficou virado após cair no rio Foto:| Michel Garcia

Ainda não se sabe as circunstâncias que levaram o veículo a perder o controle e cair de ponte na zona rural de Novo Repartimento no sudeste paraense

Um grave acidente pegou os moradores de Novo Repartimento, distante cerca de 180 quilômetros de Marabá no sudeste paraense, de surpresa. Uma caminhonete com uma família inteira sofreu um acidente, e caiu de uma ponte, resultando na morte de todos os ocupantes.

O veículo era conduzido por Gilcimar conhecido como “Gil” | Foto:Reprodução



No veículo estavam o pai, um produtor rural identificado como Gilcimar, conhecido como “Gil”, a esposa dele e mais duas crianças. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (20).

Duas crianças, filhas do casal, também estavam no veículo e não resistiram aos ferimentos | Foto:Reprodução

Ainda não se sabe o que causou o acidente, que ocorreu no distrito de Vitória da conquista, na ponte sobre o Rio Gelado, distrito de Novo Repartimento. A Polícia investiga o caso. (Com informações do DOL Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 21/11/2022/16:23:23

