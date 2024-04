Tatuadora de Marabá está desaparecida após sair com amigos

Flávia Alves Bezerra desapareceu no último domingo (14), em Marabá | Reprodução

Ela foi vista pela última vez no domingo (14), em um bar na Nova Marabá. Polícia Civil investiga o caso.

Familiares e amigos da tatuadora Flávia Alves Bezerra, de 26 anos, estão desesperados em busca de informações sobre o paradeiro da jovem que desapareceu no último domingo (14), em Marabá, no sudeste do estado.

Flávia Alves foi vista pela última vez por volta de 23h30, de domingo, em um “Deck Lounge”, na Folha 32, na Nova Marabá. Um Boletim de Ocorrência foi registrado sobre o caso.

De acordo com Fernando Alves Bezerra, irmão de Flávia, ela não respondeu às mensagens Whastsapp desde a manhã de segunda-feira e nem atende as ligações.

Ele contou à polícia que Flávia saiu para um bar no último domingo (15), com uma prima chamada Fernanda. De lá, as duas teriam ido para um outro bar, na Folha 32.

Em dado momento, Fernanda foi embora, enquanto Flávia teria resolvido ficar mais um pouco. Desde então, ela não deu mais notícias. Após estranhar o sumiço da jovem, o irmão dela foi à residência de Flávia, mas ela não foi encontrada.

O desaparecimento da tatuadora está mobilizando uma campanha nas redes sociais.

O Disque Denúncia do Sudeste também confeccionou cartaz de desaparecido e pede que quem tenha informações sobre o paradeiro da jovem profissional ligue para o número (94) 3312-3350, que o anonimato é garantido.

