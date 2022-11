Fogo destrói carreta e caminhão na BR-163 entre Sinop e Itaúba em ataque criminoso

Uma carreta graneleira e um caminhão tanque (transporte de combustível) foram destruídos pelo fogo na 163 entre Sinop e Itaúba, no final da manhã.

Os motoristas não foram feridos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Sinop foi ao local e trabalha combatendo as chamas. Um caminhão pipa da concessionária também atuou.

A carreta estava carregada com milho (seguia sentido Norte) e ficou completamente destruída. O caminhão tanque estava vazio, trafegava sentido Sinop, e a cabine queimou por completo.

As autoridades passam a apurar a versão que os motoristas foram obrigados, por homens armados, a parar e descer das cabines caminhões e colocaram fogo intencionalmente. Em seguida fugiram. Eles ainda fizeram disparos para o alto.

Um dos motoristas que teve caminhão atacado informou, ao Sinop Urgente, que “simplesmente pararam a gente, saíram um monte de pessoas para fora, atearam fogo no caminhão e foram embora”. “Só parou, o carro atravessou aqui na frente, veio brecando e parou tudo, achei que tinha um acidente, alguma coisa e tocaram fogo no caminhão”. “Eles estavam com garrafa de gasolina, com combustível em garrafas pet, saíram jogando combustível e tocaram fogo”.

O caminhoneiro descreveu também que seriam “umas 10 pessoas, tinha bastante gente”, estavam encapuzados, o ataque foi muito rápido e os homens apenas disseram “tira suas coisas, tira suas coisas” e em seguida atearam fogo”. “Eu só consegui tirar algumas coisas de dentro do veículo, documentação perdi tudo”. A vítima ainda declarou que “eles deram quatro tiros aqui (para o alto), eu encontrei três cápsulas ali atrás e entreguei para PRF”.

No sábado à noite, conforme Só Notícias já informou, a base do SAU (sistema de atendimento ao usuário) em Lucas do Rio Verde foi atacada, por homens armados, que atearam fogo no caminhão guincho e na viatura resgate de feridos. Os funcionários não foram feridos. A polícia já analisou as imagens do grupo armado que chegou em dois veículos e ateou fogo.

