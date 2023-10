Ações da PF identificam envolvidos com armazenamento e venda de imagens de abuso sexual infantojuvenil no Pará

Operações da PF cumprem mandados em Belém e outras cidades paraenses. — Foto: Reprodução / PF-PA

Uma pessoa foi presa em flagrante e mandados de busca de apreensão foram cumpridos em Belém e outras cidades paraenses.

Uma pessoa foi presa em flagrante em Ananindeua e mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Belém e no interior do Pará durante ações da Polícia Federal de combate a abuso sexual infantojuvenil, com compartilhamentos de imagens das violências.

Foram três operações desde quinta (26). Uma delas foi nesta sexta-feira (27) – a operação Ocaso, em Parauapebas, no sudeste do estado. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido. Segundo a PF, a operação teve origem a partir de informações de autoridades da Suíça.

“A investigação estrangeira identificou um usuário brasileiro suspeito de armazenar e compartilhar vários arquivos com pornografia infantil, com imagens disponibilizadas em programa “peer-to-peer”, ponto a ponto, em que qualquer pessoa, de qualquer ponto do mundo, pode acessar e baixar diretamente do computador que abrigue fisicamente imagens ilegais, sem necessidade de um servidor intermediário”, informa a PF.

Ainda na manhã desta sexta (27) a operação ForeverXXD em Ananindeua cumpriu mandado de busca e apreensão para investigar suspeito de vender imagens ilegais em redes sociais.

O celular do alvo da operação tinha imagens de abuso sexual infantojuvenil. Ele foi preso em flagrante e o aparelho, apreendido, para ser submetido à perícia.

Os policiais federais encontraram outros perfis de usuários que compartilhavam os arquivos e as investigações devem continuar para identificar os titulares das contas.

O nome da operação faz referência ao usuário utilizado pelo investigado nas redes sociais em que cometia os crimes.

Já na quinta, em Belém, a operação “Bond” cumpriu mandados de busca. A investigação apontou que o suspeito usava a internet para fazer download do conteúdo ilícito.

A ação resultou na obtenção de novas informações que devem auxiliar nas investigações e na identificação de outros suspeitos dos crimes, segundo a PF.

No cumprimento do mandado, os policiais encontraram vestígios dos crimes cometidos no computador do suspeito. Os itens apreendidos devem ser submetidos à perícia técnica para extração do conteúdo.

Os mandados de busca e apreensão são da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará. Ambos os suspeitos vão responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além de outros crimes que possam ser identificados no decorrer das investigações.

Fonte: g1 Pará — Belém e/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2023/16:33:15

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...