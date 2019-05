Caminhoneiro é preso transportando botijões de gás sob efeito de cocaína no Pará

Droga estava sob o banco do motorista (Foto:PRF)

Caminhoneiro é preso transportando botijões de gás sob efeito de cocaína em Dom Eliseu

Durante fiscalização no Km 229 da rodovia BR-010, agentes da PRF abordaram e autuaram o condutor

No município de Ipixuna do Pará, no nordeste paraense, um caminhoneiro foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta quinta-feira (30), após ser flagrado de posse de substância análoga à cocaína.

Durante fiscalização no Km 229 da rodovia BR-010, a equipe abordou o caminhão com 604 botijões de gás de cozinha. Após uma minuciosa busca no interior do veículo, os policiais encontraram embaixo do banco do condutor uma pequena embalagem com cerca de 5 gramas de um pós branco, semelhante à droga ilegal.

O caminhoneiro vinha da cidade de Belém e tinha como destino as cidades de Paragominas, Ulianópolis e Dom Eliseu, no interior do Estado..

Ao ser questionado pelos policiais, o motorista revelou ter comprado a droga em um posto de gasolina em Marituba. O mesmo, não soube informar o nome do vendedor, mas disse que fazia o uso da substância para passar mais tempo conduzindo o veículo e que a usou pela última vez às 21h do dia anterior, já que a droga inibe o sono e afasta a sensação de cansaço.

Em consulta aos sistemas da PRF, constatou-se que o condutor é reincidente no crime, pois há o registro de uma ocorrência semelhante em dezembro de 2018, também na BR-010, mas no KM19 de Dom Eliseu.

Diante dos fatos, o condutor foi detido e enquadrado na lei de drogas, sendo liberado após a assinatura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), se comprometendo a comparecer em juízo quando convocado.

