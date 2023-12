‘Acorda, Pedrinho’ morreu: idoso que inspirou música é encontrado morto em quarto de hotel

Pedro Domingos do Prado inspirou a banda Jovem Dionísio a compor a música que viralizou.

Pedro Domingos do Prado, o Pedrinho, do hit ‘Acorda, Pedrinho’, morreu na noite de segunda-feira (25), aos 65 anos, em Curitiba. Ele foi a inspiração da banda Jovem Dionísio para produzir a música.

A letra do hit conta a história de Pedrinho, que vivia dormindo em um boteco e quando acordava jogava sinuca. A banda curitibana ficou no topo das mais ouvidas e viralizadas nas plataformas digitais do Brasil e do mundo em 2022. O verso “acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato” surgiu a partir de uma piada interna entre o grupo e estourou nas redes sociais, como Instagram e TikTok.

“Acorda, Pedrinho” ganhou versões até em francês e em japonês.

A prefeitura de Curitiba informou que Pedrinho foi encontrado morto em um quarto de hotel onde morava, no centro da capital. O velório dele será na Capela Municipal São Francisco de Paula e o sepultamento está previsto para às 16h desta terça-feira (26), no Complexo Cerimonial de Pinhais.

Nas redes sociais a banda lamentou a perda do amigo: “Hoje, o bar do Dionisio, a Jovem Dionisio, o juvevila e todo mundo que um dia teve a sorte de cruzar com ele, lamenta a perda de uma pessoa tão insubstituível. Nunca esqueceremos o quão importante ele foi. Obrigado, Pedrinho. Cantaremos seu nome com todo o carinho que você nos deu. Um dia a gente se encontra pra terminar aquela partida de sinuca”.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2023/13:35:12

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...