Papai Noel tem trenó apreendido e ajudante se recusa a fazer teste do bafômetro, em Salvador

Ainda não há detalhes sobre multa e demais consequências da apreensão do veículo, que estava cheio de presentes.

Uma cena inusitada foi registrada às vésperas de Natal na avenida Reitor Miguel Calmon, em Salvador, na Bahia. Um veículo caracterizado de trenó, cheio de presentes, foi apreendido porque a placa não estava visível. Além disso, segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), um homem que seria ajudante do Papai Noel e dirigia o automóvel, também se recusou a fazer o exame de bafômetro. O fato foi registrado na noite de domingo (24).

O trenó foi levado para o pátio da Transalvador, onde ficará até que a situação seja corrigida. Ainda não há detalhes sobre multa e demais consequências da apreensão do veículo.

A Transalvador explicou que o Papai Noel não foi detido ao se negar a fazer o teste do bafômetro, porque a recusa em si não constitui crime.

Mas, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quem se recusa a fazer o teste ou outro procedimento de comprovação do consumo de bebida alcoólica ao volante comete uma infração gravíssima, que resulta em multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Além disso, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista é recolhida e o carro, retido – se não houver outro motorista habilitado para dirigir.

Um ajudante do papai noel se recusou a fazer o teste do bafômetro e o trenó foi apreendido durante uma blitz em Salvador, na Bahia. Saiba mais no Portal T5. pic.twitter.com/MdRCxZ9Bu8 — Portal T5 (@Portal_T5) December 25, 2023

Fonte: Portal T15 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2023/13:32:03

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...