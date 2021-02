Açougueiro é morto por assaltante quando saía de casa para o trabalho em Altamira (PA)

Por volta das 05:00hrs da manhã desta terça-feira (02), um açougueiro, identificado como “João Eduardo Rodrigues”, estava saindo da sua residência, localizada no Bairro Sudam I, para ir ao seu trabalho quando foi abordado por um indivíduo armado com uma arma de fogo.

Segundo informações, o assaltante teria rendido a vítima e levou cerca de 7 reais de “João Eduardo”. Antes de fugir, o indivíduo ainda efetuou um disparo no tórax da vítima com uma arma que possivelmente seja um revólver calibre 32.

O senhor “João Eduardo” ainda chegou a ser socorrido, mas infelizmente, não resistiu ao ferimento e veio a óbito no Hospital Regional de Altamira.

A Polícia Civil foi informada do ocorrido, e uma equipe do Instituto Médico Legal tomou conhecimento do fato e estive no local realizando a perícia e os procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil e Delegacia de homicídios de Altamira estão investigando para apurar a autoria, circunstâncias e reais motivações do crime.

