Definido – número 44 é sim para emancipar Moraes de Almeida

Moraes Almeida (Foto:Reprodução) – A população do município de Itaituba decidirá em plebiscito sobre a criação do Distrito de Moraes Almeida como novo município no Pará.

A pergunta que será feita à população sobre o plebiscito é; “Você é a favor de divisão do município de Itaituba para a criação do município de Moraes de Almeida?

O distrito de Moraes Almeida ocupa um pouco mais de 12 mil quilômetros quadrados, e faz limites com Itaituba, Novo Progresso e Altamira.

O plebiscito decidirá a criação do município de Moraes de Almeida, a partir do desmembramento de área atualmente pertencente ao município de Itaituba.

Os números para o Sim e Não e a pergunta foi definida em reunião, realizada dia 28 de Agosto no salão do Júri da Comarca do Fórum de Itaituba, sob o comando do juiz eleitoral da 34ª Zona Eleitoral do Pará, Jacob Arnaldo de Campos Farache com autoridades locais, e ficou definido os números 44 para a resposta “Sim” e 88 para a resposta “Não”.

Será necessário à maioria dos votos validos para emancipar Moraes Almeida.

A consulta sobre o desmembramento do município de Itaituba está prevista para ser realizada em 15 de novembro.

