Vídeo mostra colisão que deixou professora morta e outras seis pessoas feridas na Transamazônica, no Pará

Vítimas que sobreviveram são três crianças e três adultos. Eles foram encaminhados a hospital em Altamira.

Uma professora morreu após um acidente entre um carro e um caminhão, que também deixou outras seis pessoas gravemente feridas, na rodovia BR-230, a Transamazônica, no sudoeste do Pará. Um vídeo mostra o momento da colisão (veja vídeo acima).

A vítima que morreu foi identificada como Sulamita Rabelo da Silva Félix. O acidente ocorreu no sábado (27). A batida foi registrada por câmera de monitoramento de uma residência.

As imagens mostram quando os dois veículos se chocam no km 6 da rodovia, em trecho no bairro Buriti, que liga cidades da região.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram socorro às vítimas: três crianças e três adultos, que foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Altamira.

O carro que, de acordo com testemunhas, realizava uma corrida por aplicativo, seguia no sentido do município Brasil Novo. Já o caminhão trafegava em direção contrária, no sentido de acesso à Altamira.

Pelo vídeo é possível perceber que o carro entrou na contramão e bateu de frente com o caminhão. O veículo menor ficou parcialmente destruído.

ASSISTA O VÍDEO AQUI.

Moradores disseram que se assustaram com o forte barulho da colisão.

Sulamita era natural de Altamira, mas morava em Brasil Novo, onde, segundo familiares e amigos, trabalhava como professora da rede pública municipal de ensino.

Investigações

Equipes das polícias rodoviária federal e militar também estiveram no local para apurar as primeiras informações e ajudar a organizar o trânsito, que ficou parcialmente engarrafado.

A Polícia Científica realizou uma perícia na área do acidente. Segundo os agentes, no momento da colisão, o tempo estava chuvoso, e uma hipótese que deverá ser investigada é de que o carro menor possa ter passado por uma aquaplanagem.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos graves, mas ficou em estado de choque, de acordo com testemunhas.

Ele chegou a fazer o teste do bafômetro, que comprovou que ele não havia consumido bebida alcoólica.

