História de idoso em situação de rua, se alimentando junto a ratos, comove internautas. — Foto: Reprodução / Facebook

Idoso que vivia com ratos em barracão no Pará é resgatado por prefeitura após ordem judicial

Prefeitura de Cametá informou que idoso recebeu atendimento médico e se recupera bem. Caso foi divulgado nas redes sociais e gerou comoção.

O idoso Gerson Ribeiro Furtado, de 73 anos, que vivia em situação de rua, foi resgatado por funcionários da prefeitura de Cametá, no nordeste do Pará. O idoso vivia em uma barraco e dividia comida com ratos e outros animais. O caso ganhou repercussão nas redes social.

A retirada do idoso ocorreu em cumprimento a uma ordem judicial. As imagens de Gerson sensibilizaram a população e o Ministério Público ingressou com ação civil pública para garantir o amparo ao idoso.

Moradores do bairro Matinha dizem que idoso vive sem moradia adequada há anos. — Foto: Reprodução / Facebook

De acordo com a prefeitura de Cametá, a retirada do idoso foi realizada por agentes da Secretaria de Assistência Social do município.

Moradores do bairro da Matinha, em Cametá, dizem que o idoso está há muitos anos sem moradia, além de estar fraco e com problemas na visão.

A prefeitura de Cametá também informou que o idoso recebeu atendimento médico e se recupera bem. A prefeitura também está em busca de familiares do idoso, para que ele possa voltar para casa

