Discussão por causa de patrocínio na Expoagro Itaituba quase acaba em tragédia; confira quem se envolveu na confusão

Momento da discussão – Créditos: Foto:Reprodução/Redes Sociais

Uma confusão que teria envolvido o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Itaituba (SIPRI), Fabrício Melo, e o empresário Roberto Katsuda, dono da WirdTracktor, durante um evento que acontecia na Expoagro, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará, na madrugada desta quinta-feira (11), por pouco não termina em tragédia.

Um segurança armado teria sacado uma pistola na frente de várias pessoas e apontado a arma em direção ao presidente do SIPRI. O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia.

De acordo com informações obtidas pelo Portal OESTADONET, Anthonyo Leão Melo, segurança do empresário Roberto Katsuda, foi preso por uma equipe do Grupo Tático Operacional (GTO), do Comando de Policiamento Regional CPR-X), de posse de uma pistola TH 380, municiada, além de três carregadores e 44 munições( foto abaixo), após uma ameaça que teria sido feita ao senhor Fabrício Melo, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Itaituba.

O episódio foi presenciado por várias pessoas, inclusive, no momento em que o segurança sacava a pistola, havia crianças por perto. Ainda de acordo com essas informações, a confusão se deu após Fabrício Melo ter sido abordado pelo empresário Roberto Katsuda, que reclamou do fato de ter investido uma grande soma de dinheiro na ExpoAgro e seu nome ou nome de sua empresa, não ter sido anunciado durante o evento. Houve uma discussão entre ambos e foi neste momento que o segurança interveio, sacando uma arma e apontando em direção de Fabrício.

Após a confusão, a polícia foi acionada e Anthonyo Leão Melo foi detido nas proximidades do palco e conduzido até a Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foi apresentado por ameaça e porte de arma em público.

Além do segurança, os demais envolvidos foram levados para a delegacia de Policia Civil. Até o prefeito Valmir Climaco se envolveu na confusão e discutiu com o delegado Marcelo Diniz, dão conta que prefeito “bateu boca” com a autoridade policial, exigindo a manutenção da prisão do segurança, que seria liberado em seguida pelo delegado.

Por:Portal OESTADONET

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...