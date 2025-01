Acusada de plágio, Adele pede US$ 1 milhão em processo

A justiça brasileira emitiu liminar que pede a retirada da canção de Adele das plataformas digitais após acusação de plágio da canção “Mulheres”, do cantor e compositor brasileiro Toninho Geraes. | Foto: Reprodução/YouTube

Adele é acusada de plagiar a música brasileira “Mulheres”, do cantor e compositor Toninho Geraes

A defesa da cantora Adele e da Sony Music fez um pedido de caução à justiça do Rio de Janeiro nesta terça-feira (7) sobre o processo de plágio movido pelo cantor e compositor brasileiro Toninho Geraes.

Os advogados da cantora pedem depósito de R$ 1 milhão aos autores para cobrir os prejuízos da decisão liminar que pede a retirada da canção “Million Years Ago” das plataformas digitais.

A liminar, emitida no último dia 15 de dezembro, proibia a Sony de reproduzir ou comercializar a faixa, que é acusada de plágio da canção “Mulheres” de Toninho. À Folha, o advogado de Toninho Geraes, Fredimio Trota, diz que a medida dos réus é uma cortina de fumaça e de intimidação, afirmando que o músico irá rebater a medida.

“Eles peticionam com dois objetivos evidentes: lançar uma cortina de fumaça para desviar o foco da falsidade e, ao mesmo tempo, tentar intimidar o autor para que o mesmo esmoreça”, diz o advogado. Fredimio afirma que a ação teria acontecido depois de Toninho ter sofrido um episódio de hipertensão durante uma das audiências do caso, acusando a defesa de Adele de usar golpes baixos contra a saúde frágil do compositor.

O advogado ainda diz que o pedido, além de moralmente perverso, é juridicamente descabido, citando casos na justiça brasileira em que é dispensável a prestação da caução. “Vamos rebater, naturalmente, mais esse expediente malicioso também no processo.”

Em fevereiro do ano passado, Toninho Geraes protocolou um processo contra a cantora. Ele pede R$ 1 milhão de indenização a ela, Greg Kurstin, o produtor da faixa, e a três gravadoras que representam a obra da artista, entre as quais Sony e Universal, que têm sedes no Brasil.

No processo, ele também pede os direitos autorais da música, com juros e correção monetária. Mas o valor ainda é incalculável, por depender de dados sigilosos de vendas e audiência, aos quais a defesa só terá acesso mediante a um mandado judicial.

Fonte: Pedro Strazza/Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/01/2025/15:27:59

