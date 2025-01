Copinha: Corinthians vence Rio Branco e está na próxima fase

O time fez a lição de casa durante a partida contra o Rio Branco-AC nesta terça-feira (07) | Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Luiz Fernando, Denner e Dieguinho fizeram os gols que garantiram a vaga do Corinthians na segunda fase da Copinha.

O Corinthians fez o básico, venceu o Rio Branco-AC por 3 a 0 nesta terça-feira (07), no estádio Bruno José Daniel, e garantiu vaga na segunda fase da Copinha. Luiz Fernando, Denner e Dieguinho fizeram os gols do jogo. O time paulista abriu 1 a 0 na primeira etapa e fechou a vitória na metade final.

Denner é observado com carinho por Ramón Díaz, técnico do profissional do Corinthians. O argentino e sua comissão, no entanto, têm cautela quanto à utilização dele no elenco principal neste momento. Olheiros da Europa também observam o atleta.

O mesmo acontece com Luiz Fernando. O atacante já foi relacionado pelo técnico argentino para o jogo contra o Vitória, na última edição do Brasileiro, mas não foi utilizado.

O resultado classificou o Corinthians à segunda fase. O Timãozinho chegou aos seis pontos e fechou a segunda rodada na liderança do grupo. O Santo André, também classificado, vem logo atrás. O Rio Branco-AC, por outro lado, aparece zerado na terceira colocação e já eliminado, assim como o Gazin Porto Velho-RO.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira (10). Às 14h45, o Rio Branco-AC enfrenta o Gazin Porto Velho-RO. O Corinthians entra em campo às 17h para enfrentar o Santo André. Os dois jogos serão disputados no estádio Bruno José Daniel e são válidos pela terceira rodada da fase de grupos.

Fonte: Renan Liskai/Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/01/2025/15:30:23

