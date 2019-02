Acusado de assediar sexualmente a avó é encontrado morto

(Foto: Reprodução/Alagoas 24 horas) -Um rapaz de 19 anos foi morto a tiros no início da tarde de quarta-feira (20), no bairro Cidade Universitária, em Maceió. O rapaz estava sendo processado por importunação sexual contra a própria avó, de 65 anos.

A polícia recebeu uma denúncia de um arrombamento e, ao chegar ao local, encontrou o corpo de Anderson Brito da Rocha atingido com três disparos de arma de fogo – na cabeça, na axila e no peito.

Anderson havia sido preso na terça-feira (12) por importunar sexualmente sua avó. Ele mostrou o pênis e se masturbou na frente da idosa, ameaçando-a de morte caso ela o denunciasse à polícia. O rapaz também foi acusado de tentar matar o pai e abusar de uma prima.

Apesar das acusações, o rapaz foi liberado pela Justiça, mas teve que usar tornozeleira eletrônica e ficou proibido de chegar a 200 metros da avó. A família, revoltada, decidiu sair de Maceió com medo de represálias.

Após matar Anderson, o suspeito fugiu e não se tem notícias ainda sobre o assassino.

(Com informações de Alagoas 24 Horas)

