Foragido da justiça é preso pela Policia Militar de Castelo de sonhos

Após investigação ao descobrir o paradeiro do foragido a guarnição da Policia Militar sob comando do Sub Tenente Cruz com, auxilio do Cabo Edson , Max e soldado Paiva, com apoio da Policia Civil, seguiram em diligencia na tarde desta terça-feira (19), distante 13 quilômetros sentido Castelo /Novo Progresso em uma fazenda, onde obteve sucesso na recaptura do foragido.