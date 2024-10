Acusado de esfaquear o próprio pai é procurado pela polícia no Pará

Foto: Reprodução | A motivação do crime seria uma discussão, iniciada pelo acusado, sobre uma possível venda do estabelecimento.

Autoridades policiais intensificaram as buscas contra um homem identificado por Júnior Silva de Oliveira, acusado de tentar matar o próprio pai com golpes de faca nesta sexta-feira (18) no município de Tomé-Açu.

Junior teria desferido diversos golpes de faca no pai dentro de um hotel, que seria de propriedade da vítima da tentativa de homicídio. A motivação do crime seria uma discussão, iniciada pelo acusado, sobre uma possível venda do estabelecimento.

Após praticar o crime, Junior Silva fugiu do local. A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com suspeita de perfuração no pulmão.

Guarnições da Polícia Militar realizam diligências para localizar e prender o acusado, qualquer informação que leve até ele pode ser repassada para (91) 99141-1062

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/10/2024/10:02:43

