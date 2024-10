Homem é preso por usar PIX para enviar mensagens com ameaças à ex, em Manaus

Foto: Reprodução | Segundo a polícia, ele já havia divulgado fotos íntimas da vítima e feito outras ameaças.

Um homem de 28 anos foi preso, no bairro Petrópolis, na quinta-feira (17), por ameaçar a esposa, 21, por meio de mensagens enviadas na descrição de PIX. Segundo a polícia, o homem já havia divulgado fotos íntimas da vítima, proferido outras ameaças e por isso, tinha estava proibido de se aproximar ou fazer qualquer tipo de contato com ela.

Para evitar que o ex desrespeitasse a medida protetiva, a mulher o bloqueou no celular e em todas as redes sociais. Inconformado, ele criou outra maneira de persegui-la e passou a enviar PIX de pequenos valores, apenas para usar o campo de “descrição”, para escrever ameaças contra ela.

A mulher procurou a polícia, mostrou as transações e as mensagens e o homem teve a prisão preventiva decretada. De acordo com a delegada Patrícia Leão, as mensagens estavam sendo enviadas desde agosto deste ano.

“A jovem o bloqueou em todas as redes sociais, então o homem começou a enviar transferências bancárias via PIX e anexando mensagens a ameaçando. O autor tem outros Boletins de Ocorrências (B.Os) por descumprimento de medida protetiva, injúria, ameaça e divulgação de fotos íntimas, além de outros crimes contra a vítima”, contou a delegada.

Fonte: Portal do Holanda e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/10/2024/09:56:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...