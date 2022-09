Acusado de estuprar crianças é procurado pela polícia em Tucuruí

(Foto:Reprodução) – Um homem identificado pelo nome de Kalebe Coelho de Oliveira segue sendo procurado pelas forças de segurança do Pará desde a semana passada.

Ele é acusado de estuprar duas crianças na cidade de Tucuruí. Os crimes vieram à tona depois de uma vítima de 3 anos de idade ser atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tucuruí.

“Kalebe” estava no papel de padrasto das crianças e aproveitava a ausência da mãe para abusar das vítimas. No último caso, a criança de 3 anos de idade, sofreu ferimentos graves e precisou de atendimento médico. Com a situação, uma equipe do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente acompanha o caso, que é investigado pela Delegacia Especializada na Criança e Adolescente de Tucuruí.

A Polícia Civil tentou prender o acusado, no entanto, ele conseguiu fugir ao cerco policial. Qualquer informação sobre o paradeiro dele pode ser encaminhada anonimamente por meio do número 181. Não precisa se identificar. (Com informações Portal da Cidade Tucuruí e Debate Carajás).

