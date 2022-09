Homem mata ex-mulher e filho de 1 ano a tiros

(Foto:Reprodução) – Um homem foi preso por matar a tiros ex-esposa e filho de 1 ano na segunda-feira (12/9). O crime ocorreu na porta da escola Rei Leão, no Parque São Rafael, Zona Leste de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar de São Paulo, o autor do duplo assassinato foi identificado como Ezequiel Lemos Ramos, de 39 anos. Ele tem licença de colecionador de armas, para uso esportivo ou caça. No ataque, usou uma espingarda. Ele foi preso em flagrante.

Mãe e filho chegaram a ser levados ao pronto-socorro, onde morreram. O outro filho, de 3 anos, foi encaminhado ao hospital Santa Marcelina.

Michelle Nicolich, de 37 anos, buscava os dois filhos na escola em um Uno Branco. Ezequiel estava parado do outro lado da rua em um carro cinza e, antes mesmo de a ex-esposa parar, começou a atirar. A motorista perdeu o controle do carro e bateu de frente com um poste.

Após os disparos, o assassino ainda se aproximou do veículo e atirou novamente contra as vítimas. Em entrevista ao portal G1, uma testemunha afirma ainda que ele tirou a camisa e falou: “Pode ligar pra polícia prender eu em flagrante aí “.

O suspeito estava acompanhado de uma pessoa, que ficou dentro do carro durante os disparos, mas fugiu no meio da confusão. Ainda de acordo com a PM, no momento da prisão, ele estava muito nervoso e com os documentos da arma. Mas, no meio da confusão, a arma sumiu.

Ele deve responder por homicídio e feminicídio. (Com informações do Correio Braziliense).

Jornal Folha do Progresso em 13/09/2022/

