Escolas municipais e instituições de Parauapebas recebem espetáculo infantil gratuito

Projeto teatral “Reciclar é uma festa” incentiva o descarte correto dos resíduos e contará com 14 apresentações gratuitas na cidade.

O Ministério da Cultura apresenta o espetáculo “Reciclar é uma festa” nos dias 14, 15, 16, 19 e 20 de setembro em sete escolas municipais e instituições de Parauapebas, no Pará. O objetivo do projeto é levar às crianças, de forma lúdica, os benefícios da reciclagem para o meio ambiente. A peça teatral terá 14 apresentações gratuitas e conta com o patrocínio da Geosol – Geologia e Sondagens S/A, com produção da Incentivar.

A peça conscientiza sobre a situação dos lixões e aterros no país e os alunos vão elaborar sugestões sobre como reduzir a geração de resíduos por meio de bons hábitos no dia a dia. Para isso, a iniciativa conta com músicas compostas especialmente para a montagem. A interação dos personagens com o público é outro diferencial do espetáculo.

O enredo apresenta um vilarejo distante, onde dois irmãos viviam com a avó. O lugar exalava harmonia e felicidade, os animais viviam soltos, a natureza era exuberante e o ar muito puro. Tudo ia bem até aparecer o Sr. Besteirinha – uma terrível criatura, cujo maior prazer era semear hábitos ruins, como jogar lixo fora do lugar. Sem controle, é preciso união dos dois irmãos para se livrarem do convidado nada ilustre. E a partir dos ensinamentos da vó Rosa, uma verdadeira mensagem de amor ao planeta surge para devolver a paz ao vilarejo.

Um dos principais desafios das cidades brasileiras é dar destino correto à enorme quantidade de resíduos gerados pelos seus habitantes. Nos anos de 2020 e 2021, os materiais recicláveis secos representaram 33,6% do total de 82,5 milhões de toneladas anuais de resíduos sólidos urbanos produzidos durante o período da pandemia da covid-19. Os dados são do Panorama dos Resíduos Sólidos 2021, divulgado pela Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais). A falta de consciência da população, que descarta esse material de forma inapropriada, é um grande problema.

O Panorama aponta que apenas 4% dos resíduos sólidos são enviados para a reciclagem. Esse percentual é muito menor quando comparado a países de mesma faixa de renda e grau de desenvolvimento econômico, como Chile, Argentina, África do Sul e Turquia, que apresentam média de 16% de reciclagem, segundo dados da International Solid Waste Association (ISWA).

“O projeto olha para esta realidade e aposta nas crianças como agentes mobilizadores em suas comunidades para melhorar a situação. Como sempre, investimos na cultura e nas artes para passar uma mensagem importante”, comenta o supervisor de marketing da Incentivar, Welson Ribeiro.

O espetáculo ‘Reciclar é uma Festa’ é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura e apresentado pela Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo.

Sobre a Geosol

A Geosol – Geologia e Sondagens S/A age no presente pensando no futuro, oferecendo técnicas inovadoras de gestão e recursos e sempre comprometida com a sustentabilidade. E por isso, estende esse valor às crianças como oportunidade de viver bem com o meio ambiente.

É importante transformar crianças em multiplicadores de conhecimentos, ensinando o direito e o dever de cada um em relação à preservação do planeta. “Fazer agora’ é mais poderoso do que deixar para ‘fazer depois’..

Sobre a Lei de Incentivo à Cultura:

Principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, anualmente, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, distribuindo parte dos ingressos gratuitamente e promovendo ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts).

Serviço:

Espetáculo teatral gratuito “Reciclar é uma festa”

Datas e escolas municipais em Parauapebas:

Quarta-feira (14/09), às 9h, 10h e 14h

EMEF Dorothy Stang – Av. B – Cidade Jardim

Quinta-feira (15/09), às 9h, 10h e 14h

EMEF Terezinha de Jesus – Av. F q.esp It.esp – Cidade Jardim

Sexta-feira (16/09), às 9h e 10h

Fundação Bom Samaritano – Rua Estrela D’Alva, 2 – Primavera

Sexta-feira (16/09), às 16h

Pastoral da Criança – Av.01 – Qd Especial LT 03 – Bairro dos Minérios,

Segunda-feira (19/09), às 9h e 14h

Escola Dona Rosa – Rua Topázio, no. 03 – Bairro Morada Nova

Segunda-feira (19/09), às 16h

EMEF Carlos Drummond de Andrade – Av. Santa Rita, 71, Rio Verde

Terça-feira (20/09), às 10h e 14h

Escola Comecinho de Vida – Av Brasil, 32 – Rio Verde – Parauapebas/PA

