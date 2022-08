Acusado de estupro de vulnerável em Marabá é preso na Bahia

Renato de Jesus Santos é acusado de cometer crime de estupro em 2001 | Foto:Divulgação

Ele estava com mandado de prisão preventiva decretado pela 2ª Vara Criminal do município

Pelo menos 35.735 crianças e adolescentes, de até 13 anos, foram estuprados no Brasil ao longo de 2021. É o que denuncia levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado a pedido do Instituto Liberta – que atua no combate à exploração sexual dessa população.

De acordo com a pesquisa, crianças e adolescentes dessa faixa etária representam mais da metade das vítimas dos casos de estupro registrados no país em 2021.

Mais uma prisão interestadual aconteceu esta semana de um homem acusado de praticar este tipo de crime em Marabá, no sudeste do estado. Ele foi preso em Vitória da Conquista, na Bahia. Trata-se de Renato de Jesus Santos, 46 anos.

Ele é acusado de cometer crime de estupro em 2001, em Marabá. Desde então estava foragido. Por se tratar de estupro o caso tramita em segredo de Justiça, porém o acusado estava com mandado de prisão preventiva decretado pela 2ª Vara Criminal de Marabá.

Natural de Itaju do Colônia, na Bahia, ele foi preso graças a um trabalho integrado de inteligência envolvendo a Bahia e o Pará. Os policiais trocaram informações até que resultou na prisão do acusado.

O acusado deve ser recambiado para Marabá a fim de responder judicialmente. (Com informações de Edinaldo Souza).

