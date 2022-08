Quatro suspeitos são mortos em troca de tiros com a PM, no Pará

(Foto:Reprodução) – Ao menos seis homens teriam trocado tiros com a polícia e quatro deles morreram nesta quarta. De acordo com a Polícia Militar, “o confronto ocorreu durante uma tentativa de abordagem” em operação.

Um tiroteio entre criminosos e policiais militares terminou com a morte de quatro suspeitos na tarde desta quarta-feira (24), no Conjunto Girassol, em Águas Brancas, no município de Ananindeua.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, os policiais carregam o corpo de um homem em uma manta e arremessam na caçamba do carro – veja acima. A polícia não se manifestou sobre as imagens.

De acordo com a Polícia Militar, “o confronto ocorreu durante uma tentativa de abordagem, na operação ‘Bloqueio1, cinco dos seis ocupantes de um veículo iniciaram uma troca de tiros com os policiais e foram atingidos”.

Segundo a PM, os suspeitos foram socorridos e encaminhados para um hospital da Região Metropolitana, contudo quatro não resistiram aos ferimentos e morreram.

O condutor do carro, que seria um motorista de aplicativo, não foi atingido. As armas e o simulacro que foram apreendidos estão sendo apresentados na Seccional de Polícia Civil da Cidade Nova. Há suspeita de envolvimento dos criminosos em ataques contra agentes de segurança, mas a polícia não passou detalhes sobre essas suspeitas. (Com informações do g1 Pará e TV Liberal — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 25/08/2022/

