Vídeo – Casal é flagrado furtando fios elétricos e leva ‘taca’ de mulheres, em Santarém | PA

Foto: Reprodução | Nesta quinta-feira (19), Brendo Tiago Miranda Lopes, 26 anos e Cleucimara de Souza Ramos, 20 anos, foram presos suspeitos de furtar fios elétricos de uma residência. O casal também levou uma ‘taca’ de mulheres que residem na Travessa B, grande área do Maracanã, em Santarém.

De acordo com informações repassadas à nossa reportagem, os dois foram flagrados por moradores e ficaram ‘encurralados’ por mulheres que utilizavam pedaços de madeira, impedindo a fuga até a chegada da Polícia Militar.

Em um dos vídeos enviados à nossa repórter Lorenna Morena é possível ouvir um diálogo de populares que mencionavam: “Foi roubar aqui na vila, levou umas porradas! É a ratinha ali oh!”, uma outra moradora enfatizava: “pra manter o vício, ou se livra desse vício ou acaba morrendo”.

Outro vídeo mostra Brendo no chão com lesões nas costas, aparentemente seria o resultado do ‘carinho’ recebido por mulheres de sutiã. Enquanto Cleucimara fica sentada na calçada. Confira:

Os militares foram até o local, revistaram e constataram a materialidade do ilícito, além de duas facas que estavam na posse do casal. Brendo Tiago e Cleucimara de Sousa foram encaminhados à UIP (Unidade Policial) do Santarenzinho para os procedimentos cabíveis.

O furto de fios elétricos na maioria dos casos é praticado por usuários de drogas. Por se tratar de um crime brando, eles são liberados e voltam às ruas para cometer os mesmos ílicitos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/12/2024/10:16:14

