Acusado de feminicidio preso em Novo Progresso vai a Júri popular em Santa Catarina

Cleviton esteve foragido por vários dias até ser preso no município de Novo Progresso/PA. Cleviton vai a júri popular com acusações de ter matado a esposa Angelica Seibert em São Miguel do Oeste (SC).

Na próxima sexta-feira (06), a partir das 08h, será realizado em São Miguel do Oeste, o julgamento de Cleviton de Lima de Carvalho, acusado de matar Angélica Seibert.

O corpo de Angelica foi encontrado dias após o crime em uma propriedade na cidade de Barra Bonita.

Leia mais:Acusado de Feminicidio preso em Alvorada da Amazônia era procurado até pela Interpol

*Homem que matou companheira em Santa Catarina é preso em Novo Progresso

Relembre o caso:

As investigações iniciaram logo após ter sido noticiado o desaparecimento do casal Cleviton de Lima de Carvalho e Angélica Sabrina Seibert, no dia 19 de março de 2019. Ao empreender diligências e colher informações iniciais, levantou-se a suspeita de que o fato se tratava de um crime de feminicídio, o que foi confirmado no dia 04 de abril 2019 com o encontro do corpo da vítima, no município de Barra Bonita.

Foi apurado que o investigado, Cleviton de Lima de Carvalho, companheiro da vítima, na madrugada do desaparecimento (17/03/2019), atentou contra a vida de Angélica Sabrina, foi até sua residência localizada na cidade de Dionísio Cerqueira, retirou todos os seus pertences pessoais e fugiu para a cidade de São Paulo, abandonando seu veículo em um posto de combustíveis na cidade de Marmeleiro/PR, dando continuidade à sua fuga por meio de carona.

Com o apoio da Delegacia de Antissequestro de São Paulo, foi possível recuperar o aparelho celular do investigado, encontrado com uma testemunha residente na cidade de São Paulo, bem como identificar testemunhas que o investigado esteve naquelas cidades com o intuito de permanecer homiziado da polícia catarinense.

Por meio de técnicas especiais de investigação foi possível colher provas de que o investigado, Cleviton de Lima de Carvalho, é o autor do feminicídio que vitimou Angélica Sabrina, bem como apontar testemunhas que confirmaram a autoria do crime, motivo pelo qual a Autoridade Policial representou pela prisão temporária do investigado, sendo esta acolhida o pedido pelo Poder Judiciário, passando o investigado para a condição de foragido da justiça.

Desta forma, a Polícia Civil, no dia 14 de junho de 2019, concluiu as investigações e indiciou o investigado pela prática do crime de feminicídio, bem como representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva.

Prestaram apoio nas investigações a Delegacia da Comarca de São Miguel do Oeste, Divisão de Investigação Criminal de São Miguel do Oeste, Delegacia Antissequestro de São Paulo – SP, Delegacia de Homicídios de Cuiabá – MT e ainda, da Polícia Rodoviária Federal de Guaraciaba, que foram fundamentais para a elucidação deste crime bárbaro que chocou toda a região Oeste do estado, bem como culminou na conclusão da presente investigação e indiciamento do investigado Cleviton de Lima de Carvalho pelo crime de feminicídio.

Apesar de concluídas as investigações e com o consequente indiciamento, a Polícia Civil de Santa Catarina continuava diligenciando no intuito de encontrar e prender o investigado Cleviton de Lima de Carvalho, o que somente foi possível graças a união de esforços entre a Polícia Civil de Santa Catarina, Polícia Civil do Pará, Secretaria de Operações Integradas (SEOPI)/CIBERLAB/Coordenação de Combate ao Crime Organizado/Diretoria de Operações/MJSP e GAECO/MPSC de São Miguel do Oeste.

Ainda, de acordo com a Polícia Civil, Cleviton foi incluído na lista de foragidos da Interpol sendo procurado pela polícia de vários estados da federação.

Os delegados envolvidos na investigação acreditam na condenação do homem, pois segundo eles há provas fartas que atribuem o crime a Carvalho.

Cleviton de Lima de Carvalho foi preso no município de Novo Progresso, no estado do Pará, no dia 30 de agosto de 2019, e desde então aguarda seu julgamento que acontecerá nesta sexta-feira, no município de São Miguel do Oeste.

Fonte: Portal Tri e Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...