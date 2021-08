Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão na BR 163 no Pará

Motorista morreu na BR-163 | Reprodução

Motorista morre atropelado pelo próprio caminhão no Pará

A vítima desceu do veiculo para verificar um problema mecânico e encontrou a morte: o caminhão desceu a ladeira e esmagou Arlam Monteiro do Santos. O caso ocorreu na Rodovia BR-136, entre Rurópolis e Santarém, no Pará.

Um caso de atropelamento trágico chamou a atenção das autoridades da Policia Rodoviária Federal (PRF), na tarde do domingo (01), na Santarém-Cuiabá, a Rodovia BR-163, no trecho entre Rurópolis e Santarém, no Oeste do Pará.

Um motorista, identificado como Arlam Monteiro dos Santos, morreu atropelado pelo próprio caminhão na BR-163. De acordo com a PRF, houve uma falha mecânica no veículo, o homem desceu para tentar consertar o problema embaixo do veículo e, neste momento, o caminhão desceu a ladeira atropelando a vítima.

Ainda segundo as autoridades, Alam ficou com o corpo esmagado no asfalto. Uma equipe do corpo Instituto Médico Legal (IML) de Santarém acionado para realizar a remoção. Agentes da PRF fizeram a segurança do local do acidente.

