Integrantes de quadrilha investigada por roubo e furto de gado são presos em operação da Polícia Civil e Militar em Novo Progresso-PA

Integrantes de uma quadrilha investigada por roubo e furto de cabeças de gado em propriedades rurais na região de Novo Progresso e Castelo de Sonhos foram presos em uma operação conjunta da Polícia Civil e Militar, nesta terça-feira (03/08).(Foto:Divulgação Policia)

De acordo com as informações da Polícia Civil, as investigações começaram em junho, depois do furto de 30 cabeças de gado próximo a comunidade Alvorada da Amazônia, a 32 km da cidade de Novo Progresso. Os investigadores incansavelmente tiveram êxito em recuperar os animais furtados.

A investigação também identificou membros da quadrilha. Cinco mandados de prisão foram expedidos pela Justiça.

Nesta terça-feira 3 de Agosto de 2021, uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, foi deflagrada a operação “OURO BRANCO” decorrente de uma investigação feita pela Delegacia de Novo Progresso, tendo à frente o Delegado Francimar a investigadora THIARA BRUNA e o IPC da DEPOL de castelo de sonhos Marquezan Freitas.

A investigação apontou o líder da quadrilha sendo ele “HERICKSON VARGAS” não foi preso é considerado como foragido da justiça.

Os presos foram; Wellington Jhon da Silva / Davilson Silva de Lima / Halan Rosa Nascimento / Pablo Chaves Peterlle.

Eles vão responder por organização criminosa, além de crimes individuais, como roubo e furto de gado, receptação dolosa e posse de arma de fogo.

Os presos foram encaminhados para cadeia publica onde estão a disposição da justiça.

