Acusado de furto é espancado e amarrado por populares em Itaituba (PA)

(Foto:Portal Giro) – Na manhã desta quinta-feira (29), por volta das 10h30, um homem, identificado pelo prenome André, também conhecido pelo apelido de Neném, foi espancado e amarrado em poste por populares após furtar vários objetos de residências. O Acusado foi capturado na 5ª travessa do bairro Jardim das Araras, Itaituba, Sudoeste do Pará.

De acordo com o Sargento Jair da Polícia Militar (PM), uma guarnição foi acionada, por volta das 11h, e ao chegarem no local se depararam com a situação, em que o acusado estava amarrado e havia sido agredido por populares. Ainda segundo o PM, André, é usuário de entorpecentes, é conhecido da polícia por praticar furtos e roubos na cidade.

A PM realizou os procedimentos cabíveis no local, recuperando os objetos furtados. O Acusado foi encaminhado para 19ª Seccional de Polícia Civil do município. Durante seu depoimento,André passou mal e de imediato, conduzido por policiais civis para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI), onde o mesmo deve passar por uma avaliação médica. (Com Informações do Portal Giro).

Jornal Folha do Progresso em 30/09/2022

