Ribeirinhos denunciam morte de peixes em área próxima à usina de Belo Monte, no Pará

Moradores contam que, desde de setembro, o riacho que banhava a região vem secando e formando pequenas lagoas, onde peixes não conseguem sobreviver. (Foto:Reprodução)

Ribeirinhos que vivem próximo a área do reservatório da hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, sudoeste do Pará, denunciam a morte de peixes devido a seca nos rios da região. Segundo os moradores, desde de setembro, o riacho que banhava a região vem secando e formando pequenas lagoas, onde peixes e demais espécies aquáticas não conseguem sobreviver.

De acordo com os ribeirinhos, a situação é mais complicada próximo ao igarapé Trindade. No local, dezenas de peixes mortos foram encontrados às margens de uma pequena lagoa, que se formou na região. As poucas espécies vivas se debatem na água, sem conseguir respirar.

Os moradores da área contam que a morte dos animais tem causado problemas no dia-a-dia da comunidade. Segundo eles, o mau cheiro e a falta de peixes para consumo e venda mudaram a rotina dos ribeirinhos.

Em nota, a empresa Norte Energia, responsável pelo gerenciamento da hidrelétrica de Belo Monte, informou que devido a vazão natural do rio Xingu, no local são formadas lagoas e poças, que podem conter peixes. Nesses casos, a Norte Energia disse que disponibiliza equipes que realizam a remoção de peixes mortos ou o resgate de animais até o leito do rio.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...