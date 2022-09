Dezenas de bois morrem de fome em fazenda

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Uma situação inacreditável foi flagrada durante operação na zona rural de Guarani de Goiás. Centenas de animais foram encontrados à beira da morte por falta de alimentação em uma fazenda, além disso aproximadamente 90 carcaças de animais, mortos de fome foram encontradas. A ação foi integrada entre Polícia Civil , por meio do Ponto Focal de Posse, Delegacia de Iaciara, a Polícia Militar e o Batalhão Rural de Posse, o 12º Núcleo da Polícia Técnico Científica, Agrodefesa e Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Guarani de Goiás.

