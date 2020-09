Acusado de homicídio e estupro de vulnerável é preso

Segundo a polícia, ele é natural de Poção das Pedras, no Maranhão, mas o crime de estupro teria sido cometido no Pará

Um homem natural de Poção das Pedras, no Maranhão, foi preso nesta quarta-feira (24), por policiais civis do Cartório da III Delegacia Estadual de Homicídios (DIH) do município de Ulianópolis, sudeste do Pará. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Segundo a polícia, contra o acusado havia um mandado de prisão pelo crime de homicídio. Ele também responde a crimes de estupro de vulnerável ocorrido no Pará, motivo pelo qual passou a ser investigado com o suporte do Grupamento de Trabalho de Apoio a Vulneráveis do Núcleo de Inteligência Policial.

A ação contou com apoio de Policiais Civis integrantes do Núcleo de Inteligência Policial do Estado do Pará (NIP) e de agentes da Força Nacional, os quais localizaram o preso, que se estava foragido no Estado de Goiás.

