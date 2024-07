UFPA abre inscrições em concurso com salários de R$ 10,4 mil

UFPA está com vagas abertas para professor em regime de dedicação exclusiva | Divulgação/UFPA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) está com vagas abertas para professores com salários iniciais de R$ 10,4 mil. Veja como se inscrever!

A busca por uma vaga em concursos públicos é a realidade de milhões de brasileiros que se preparam constantemente para a abertura de certames que possam fazer esse sonho se tornar realidade.

A Universidade Federal do Pará (UFPA) está com inscrições abertas para vagas em concurso público voltado à seleção de professores para compor os quadros da instituição. Os salários iniciais são de R$ 10.481,64.

São dois editais abertos pela UFPA para um total de seis vagas em diversas áreas do conhecimento, todas as vagas em regime de dedicação exclusiva, com 40 horas semanais.

No edital 142/2024 do concurso para magistério da UFPA, são destacadas três vagas nas seguintes áreas docentes, todas com lotação no Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN), em Belém:

Química Analítica (uma vaga) – Professor Adjunto A;

Estatística Computacional (uma vaga) – Professor Adjunto A;

Matemática (uma vaga) – Professor Adjunto A.

Já as vagas do edital 160/2024 são voltadas às seguintes ocupações:

Física Geral (uma vaga) – Professor Adjunto A, com lotação no ICEN;

Física da Matéria Condensada com Perfil em Interações Hiperfinas na Matéria Condensada/Nano-materiais (uma vaga) – Professor Adjunto A, com lotação no Campus de Abaetetuba;

Cálculo 1 (uma vaga) – Professor Adjunto A, com lotação no Campus de Cametá.

INSCRIÇÕES

As inscrições para as vagas do edital 142/2024 terminam no dia 12 de agosto. Já para quem for concorrer às vagas do edital 160/2024 precisará se inscrever até 17 de agosto.

As inscrições podem ser realizadas por meio do site do Centro de Processos Seletivos (CEPS), na área “Concursos Públicos para Docentes e Outros”. A taxa de participação é de R$ 180.

O concurso da UFPA terá as etapas de prova escrita, com leitura coletiva, prova didática, memorial e análise de títulos.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2024/14:32:55

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...