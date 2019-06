Acusado de latrocínio contra sargento da PM de Castanhal é preso

A prisão do acusado ocorreu no município de Castanhal. (Foto:Reprodução/Polícia Civil)

Na ocasião, ele e comparsas atiraram contra o sargento Francisco Pinheiro e fugiram levando sua pistola

A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta terça-feira (18), Daniel Patrick Marques Carneiro, conhecido por “Baleado” ou “Done Marques”. O acusado é apontado como um dos autores do crime de latrocínio que teve como vítima o Sargento da PM Francisco Antônio Viana Pinheiro. Crime ocorrido no dia 26 de dezembro de 2018. A prisão do acusado ocorreu no município de Castanhal.

Segundo a equipe policial, conforme as investigações, no dia do fato, a vítima capinava um lote de sua propriedade, localizado na passagem Santa Cecília, bairro Jardim Modelo, no município de Castanhal, quando foi surpreendida por Daniel Patrick Marques Carneiro e dois comparsas, que na ocasião, efetuaram disparos de arma de fogo contra o Sargento da PM, Francisco Antônio Viana Pinheiro, roubando da vítima, sua arma de fogo do tipo pistola calibre .380, juntamente com dois carregadores e outros objetos.

A ação foi realizada pela Divisão de Homicídios (DH) de Castanhal. As investigações tiveram início na 12ª Seccional Urbana do Jarderlândia, onde grande parte dos elementos de informação foram obtidos. Os respectivos mandados de prisão foram expedidos ao judiciário da comarca de Castanhal.

