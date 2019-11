Acusados de assaltar banco em Jacundá são presos em Marabá, sudeste do Pará

Polícia cumpriu mandado de prisão de três acusados no sábado (2). Uma pessoa já tinha sido presa acusada de envolvimento no crime que ocorreu no dia 22 de outubro.

Polícia Civil prendeu neste sábado (2) três homens acusados de assaltar uma agência bancária no município de Jacundá, sudeste do Pará. As prisões de José Iran dos Santos Lucena, Júlio César Gonçalves de Carvalho e Leonardo Barbosa de Oliveira aconteceram ao cumprimento de mandado de prisão em Marabá, sudeste do estado.

O crime aconteceu no dia 22 de outubro, quando um grupo de assaltantes arrombara a agência e levaram o dinheiro. Na fuga, quatro policiais militares foram feitos como reféns e liberados ao longo de uma estrada vicinal do município. No dia 28 de outubro, Dimbagad Dias Guimarães foi o primeiro suspeito preso. Com ele foram encontradas armas, munições e uma roupa camuflada.

Quadrilha assalta banco e aterroriza moradores em Jacundá

José Iran foi preso em casa, enquanto Júlio César e Leonardo Oliveira tiveram os seus mandados de prisão cumpridos na prisão. Com José Iran foram apreendidos equipamentos eletrônicos e celulares. Todos está presos em Marabá à disposição da Justiça.

Por G1 PA — Belém

03/11/2019 20h11

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...