Mais de 11,5 kg de crack são apreendidos em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após inspeção minuciosa, foi encontrado dentro do painel frontal, 11 (onze) tabletes de substância análoga de crack e meio tablete de substância análoga de cocaína, totalizando 11,5 kg de entorpecentes, de acordo com a PRF.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil de Marabá apreenderam 11,5 kg de crack, durante ação de combate ao tráfico de drogas realizada no município, sudeste do Pará.

You May Also Like