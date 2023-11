Adepará abre vagas para veterinário, agrônomo para Novo Progresso e auxiliar de campo em outros municípios paraenses

Foram abertas quatro vagas em três diferentes cargos (Divulgação / Agência Pará)

Inscrições para o processo seletivo simplificado do órgão começaram nesta segunda-feira (13) e terminam nesta terça-feira (14).

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) abriu um processo seletivo simplificado (PSS) para preenchimento de quatro vagas de emprego distribuídas em quatro municípios paraenses. As oportunidades são para os cargos de médico veterinário e engenheiro agrônomo – ambos de nível superior – e ainda de auxiliar de campo, que exige nível fundamental de escolaridade.

Os interessados em uma das oportunidades devem se apressar. As inscrições, que começaram nesta segunda-feira (13), terminam nesta terça-feira (14).

Conforme o edital, uma vaga de auxiliar de campo é para a regional de Almeirim, com lotação no mesmo município.

Outra vaga para essa função está sendo ofertada pela regional de Marabá, para atuação no município de Itupiranga. A regional de Novo Progresso possui uma vaga de engenheiro agrônomo, com lotação no mesmo município. Já a oportunidade para médico veterinário está sendo ofertada pela regional de Redenção, para o município de Santa Maria das Barreiras.

VEJA AQUI O EDITAL COMPLETO

Salários

Os salários podem chegar a R$ 4.852,81, dependendo do cargo, considerando a remuneração base, mais as gratificações. No caso dos aprovados para função de nível superior, eles irão receber o vencimento base no valor de R$ 2.140,45, mais gratificação de escolaridade no valor de R$ 1.712,36, vale alimentação de R$1.000,00 e adicional de localização.

Os trabalhadores de nível fundamental recebem vencimento base no valor de R$ 1.484,91, mais vale-alimentação de R$1.000,00 e adicional de localização.

Seleção

A seleção será realizada por meio de análise Documental e Curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos serão submetidos ainda a uma entrevista, também de caráter eliminatório e classificatório.

Inscrições

A inscrição ao PSS será realizada exclusivamente por meio eletrônico, no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros) do governo do Estado, até as 23h59min do dia 14 de novembro de 2023.

