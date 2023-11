Operação FlyGOLD- PF desarticula esquema criminoso de transporte ilegal de ouro em Santarém

As investigações e investidas contra o tráfico de drogas continuam, com especial atenção à prisão das lideranças e descapitalização das organizações criminosas.

A Polícia Federal, em conjunto com o Gaeco (MPMT) e com a Agência Nacional de Petróleo (ANP), deflagrou nesta segunda-feira mais uma fase da Operação Jumbo, que tem como objetivo combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro.

O garimpo ilegal foi apontado, em laudo da Polícia Federal finalizado neste ano, como a principal causa da poluição do rio Tapajós, que teve suas águas cristalinas invadidas por grande quantidade de lama. Em janeiro de 2022 a mudança da cor da água ocorreu até em Alter do Chão, localidade conhecida como Caribe Amazônico.

