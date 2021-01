Adepará suspende atendimento presencial nos 14 municípios da região oeste do Pará

Santarém, no oeste do Pará; vista aérea de Santarém — Foto: Agência Santarém/Divulgação

Estão suspensos desde quinta-feira (21) os atendimentos presenciais nas unidades da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) localizadas em municípios da região do Baixo Amazonas. Os atendimentos estarão suspensos por 15 dias, mas os serviços podem ser solicitados através dos telefones ou e-mails das unidades; contatos disponíveis no site da Agência.

Segundo a Adepará, a mudança é uma das medidas adotadas para enfrentar a pandemia da Covid-19, essa decisão foi tomada após reunião entre a direção, gerência de Recursos Humanos e gerências regionais da Agência e tem o objetivo de evitar a disseminação da doença na região. O prazo poderá ser ampliado de acordo com a situação epidemiológica da área.

Na semana passada, os municípios do Baixo Amazonas saíram do bandeiramento laranja e passaram ao vermelho, por meio do decreto do governo do Estado. A mudança de cor indica uma situação de alerta máxima, com capacidade hospitalar em risco e evolução acelerada do novo coronavírus.

Compõem a região do Baixo Amazonas as cidades de Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Placas, Prainha, Santarém e Terra Santa.

A Adepará segue acompanhando a situação epidemiológica de todo o Estado e atua para minimizar os riscos de contágio de servidores e familiares, realizando campanhas educativas, distribuição de equipamentos de proteção individual e desinfecção dos ambientes de trabalho, por meio da Gerência de Material e Patrimônio (Gemap) e da Gerência da Área de Patrimônio e Logística (Gaplog).

Para proteger os servidores, foram enviadas esta semana máscaras, luvas, álcool e desinfetantes para as unidades Adepará em Juruti e Oriximiná.

