Adolescente confessa ter matado jovem que foi achada morta após festa clandestina de réveillon em MT

Letícia dos Santos Silva, de 18 anos, foi encontrada morta no domingo (3) com facadas pelo corpo. Polícia Civil investiga suposto estupro; vítima foi encontrada sem as roupas íntimas.

Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de matar uma jovem de 18 anos, que estava desaparecida desde o dia 1º em São José do Rio Claro (MT).

Letícia dos Santos Silva foi encontrada com marcas de facadas pelo corpo em meio a uma plantação neste domingo (3) após a polícia receber uma denúncia.

Letícia estava desaparecida desde o dia 1º, depois que saiu com primos e amigos para ver a queima de fogos da virada do ano na praça da cidade.

O local onde foi localizado o corpo é próximo onde ela foi vista pela última vez, um lugar chamado ‘Morrinho da luz’, onde foi realizada uma festa clandestina na virada.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo pai da vítima na Delegacia da Polícia Civil de São José do Rio Claro, a filha saiu da praça em que estava e seguiu para um local chamado ‘morrinho da luz’, onde estava ocorrendo uma festa.

O pai tentou contato por telefone e também na casa de amigos e parentes, mas a garota não foi localizada em nenhum dos lugares onde foi procurada.

Adolescente apreendido

No local onde o corpo foi encontrado, peritos localizaram uma chave de motocicleta. Em investigação, os policiais descobriram que a chave pertence à motocicleta de um dos rapazes que estava com a vítima. O menor foi aprendido e na delegacia confessou o homicídio.

De acordo com a delegada Angelina Andrade, o adolescente será autuado em flagrante pela prática do ato infracional análogo a homicídio qualificado.

O adolescente disse que teve relações sexuais com a vítima e depois a matou asfixiada. Ele negou que esfaqueou Letícia. A delegada informou que investiga se a garota foi estuprada. Ela foi encontrada com um vestido vermelho, mas sem as roupas íntimas.

O adolescente aguarda decisão judicial que poderá encaminhá-lo para uma unidade socioeducativa.

