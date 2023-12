Adolescente de 14 anos mata colega a tiros em escola e deixa outros 5 feridos

Uma adolescente de 14 anos abriu fogo em uma escola e matou um colega e deixou outros cinco feridos. Após o crime, ele tirou a própria vida. O caso foi registrado nesta quinta-feira (7), em Bryansk, na Rússia.

“Uma jovem de 14 anos levou uma espingarda para a escola, que usou para atirar em seus colegas. Duas pessoas morreram – uma delas a atiradora – e há cinco feridos”, afirmou o Comitê de Investigação em um comunicado.

A motivação do crime está sendo apurada. O pai da atiradora está sendo interrogado pelas autoridades.

Os alunos feridos foram encaminhados ao hospital, um deles está internado em estado grave. Dos cinco estudantes feridos, três sofreram ferimentos de gravidade considerada média, os outros dois sofreram ferimentos leves.

