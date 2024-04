Corinthians encerra sequência negativa com vitória por 3 a 0 sobre o Flu

(Foto:Reprodução) – O Corinthians encerrou uma sequência de maus resultados com uma vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense neste domingo na Neo Química Arena. O garoto Wesley, de 19 anos, foi o destaque do jogo com dois belos gols no primeiro tempo.

O Corinthians encerrou uma sequência de maus resultados com uma vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense neste domingo na Neo Química Arena. O garoto Wesley, de 19 anos, foi o destaque do jogo com dois belos gols no primeiro tempo. O Timão estava há 455 minutos sem balançar as redes.

No segundo tempo o zagueiro Cacá fechou o placar e assegurou a primeira vitória alvinegra no Brasileirão. O goleiro Cássio ficou no banco de reservas e deu lugar a Carlos Miguel depois de admitir dificuldades para lidar com o nível das cobranças que tem recebido.

Após o jogo, o técnico António Oliveira também desabafou:

“A única coisa que as pessoas querem é que nós no final do jogo tenhamos um gol a mais que o adversário. Se não tivermos, é notícia que não acaba mais… E a coisa que mais me entristece é a quantidade de notícia falsa que é plantada. Desse lado estão pessoas e não robôs ou animais. São pessoas que tem sentimentos e merecem respeito. Isso tudo impacta até na saúde mental”.

Nesta segunda-feira, o clássico São Paulo x Palmeiras vai encerrar a quarta rodada do Campeonato Brasileiro no Morumbis a partir das 8 horas da noite.

Os times devem manter as bases das equipes que jogaram no meio de semana pela Libertadores.

No Palmeiras, ninguém falou na véspera do jogo; no São Paulo, o atacante André Silva se mostrou confiante em repetir as boas atuações dos últimos jogos: “É muito bom quando a gente começa da maneira que eu comecei. Claro que eu não estou satisfeito. Eu quero sempre mais. Sou muito ambicioso. Estou muito feliz e espero contribuir ainda mais”.

Série B

Enquanto isso o Santos ainda terá pela frente exatamente uma semana antes do próximo jogo pela Série B, na segunda-feira da semana que vem contra o Guarani.

A prioridade até lá será livrar definitivamente o atacante Julio Furch das dores no púbis.

Futebol feminino

Pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino, o líder Corinthians venceu o Fluminense por 5 a 0; o São Paulo subiu para o terceiro lugar fazendo 2 a 1 no Bragantino; e a Ferroviária, nova vice-líder, bateu o Palmeiras, que está em quinto, também por 2 a 1.

Nesta segunda-feira, Flamengo x Santos encerram a rodada às 3 da tarde no Rio de Janeiro em confronto direto na luta contra o rebaixamento.

Fonte: Leonardo Dahi e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/04/2024/10:38:54

