Adolescente de 15 anos liderava quadrilha que roubou 8 caminhonetes e SUVs em Viracopos, diz Polícia Civil

Operação apreendeu dois adolescentes e prendeu dois homens nesta segunda — Foto: Reprodução/EPTV

Menor foi apreendido nesta segunda-feira (29) durante operação. Delegada afirma que ele também participou de outro furto no mesmo local em abril deste ano.

A Polícia Civil identificou um adolescente de 15 anos como o líder da quadrilha responsável pelo roubo de oito caminhonetes e SUVs em um estacionamento particular no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). O crime ocorreu no dia 22 de junho.

“Ele seria a pessoa que organiza tudo isso, que organiza toda a ação da quadrilha. […] Ele mesmo recrutava as pessoas para cometer esse tipo de crime. O que a gente está apurando é um crime qualificado, com uso de armamento pesado; adulteração de sinal identificador de veículo; e associação criminosa”, detalhou a delegada Juliana Belinatti Menardo.

O adolescente foi apreendido nesta segunda-feira (29). A operação cumpriu mandados de prisão temporária e busca e apreensão em sete locais, sendo cinco na metrópole, um em Arujá (SP), e um em Juquitiba (SP), na grande São Paulo.

“A gente por enquanto tem cinco alvos identificados, mas as investigações continuam e agora a gente vai se debruçar ainda mais. Possivelmente tem a participação de 10 indivíduos que a gente conseguiu [ver] nas imagens iniciais. Temos alguns alvos identificados, mas as investigações continuam no sentido de elucidar todo o fato criminoso”, complementou Menardo.

Além do menor apontado como líder da quadrilha, outro adolescente foi apreendido e dois homens foram presos nesta segunda. A operação é comandada pela Delegacia de Atendimento ao Turista de Viracopos, com apoio da Divisão de Investigações Criminais de Campinas (Deic).

Ligação com outro caso

A Polícia Civil também confirmou que o crime tem ligação com um furto no mesmo estacionamento em abril deste ano, quando foram levadas três caminhonetes.

Na roubo de junho, nove criminosos chegaram ao estacionamento particular, que fica no Centro Empresarial de Viracopos, e roubaram sete caminhonetes e um utilitário esportivo.

No vídeo é possível ver os criminosos chegando até a cancela do estacionamento em um furgão branco. Um deles desce e rende o manobrista. Em seguida, os demais saem do veículo e entram no estacionamento. Todos estavam encapuzados e, segundo testemunha, armados.

À época do crime, a Polícia Civil deteve um adolescente de 14 anos por suspeita de envolvimento no roubo. O menor foi flagrado quando trocava placas de um carro, no Jardim Hangar, em Campinas, e disse que o veículo tinha sido roubado em Viracopos.

Dentro do veículo, foram encontradas chaves de outros três automóveis, que tinham sido furtados em diferentes pontos da cidade. Entre os carros levados, estavam:

Entre os veículos levados pelos criminosos estão:

-Toyota Hilux

-Chevrolet S10

-Nissan Frontier

-Honda HR-V

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/07/2024/12:44:14

