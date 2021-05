Governo Pará libera primeiro lote de auxílios de R$ 2 mil para pequenas empresas

(Foto:Reprodução) – Auxílio integra o pacote econômico e tributário para apoiar vários setores da economia afetados diretamente pela pandemia de Covid-19.

O Governo do Pará disponibilizou, nesta segunda-feira (3), o primeiro lote de pagamentos para microempreendedores individuais (MEI), micro empresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que se cadastraram no auxílio financeiro de R$ 2 mil. É possível consultar a lista de estabelecimentos beneficiados no site da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme).

Aqueles que não foram beneficiados no primeiro lote ainda podem se inscrever até o dia 14 de maio. O auxílio integra o pacote econômico e tributário para apoiar vários setores da economia afetados diretamente pela pandemia de Covid-19.

Interessados podem se inscrever no link.

Os estabelecimentos cadastrados precisam estar devidamente ativos, até a data da publicação da legislação, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins da Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa). O pagamento do auxílio será feito direto na conta de pessoa jurídica ou física informada no cadastro.

Só serão contemplados os estabelecimentos que estavam constituídos até o dia 26 de março de 2021. Qualquer outra alteração de atividade econômica principal do negócio deve ser anterior a esta data, para que o cadastro tenha validade

Veja a lista de atividades econômicas que podem receber o auxílio:

Restaurantes e similares

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento

Serviços ambulantes de alimentação

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê

Cantinas – serviços de alimentação privativos

Ginásios, quadras e outros tipos de instalações para a prática de outros esportes

Clubes sociais, esportivos e similares

Atividades de condicionamento físico

Produção e promoção de eventos esportivos

Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

Discotecas, danceterias, salões de dança e similares

Operadores turísticos

Agências de viagens

Serviço

Site para cadastramento: https://www.sedeme.pa.gov.br.

Telefone: (91) 3110-2592 (De segunda a sexta-feira, das 9 às 15 h).

Mais informações: https://www.sedeme.pa.gov.br/incentiva-para

